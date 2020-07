Covid-19 in Campania, 5 nuovi casi su 1848 tamponi analizzati

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure volte a prevenire e gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha diffuso il nuovo bollettino ordinario sulla situazione.

I nuovi positivi del giorno sono 5, riscontrati su di un totale di 1.848 tamponi. Il totale dei positivi giunge quindi a 4.719 su di un totale di tamponi analizzato pari a 292.593 unità.

Restano 432 le vittime totali della pandemia in Campania, senza ulteriori incrementi.

Due invece i guariti, per un totale giunto a 4.086 persone.

Positivo al Covid grave: "Previsto trasferimento a Napoli"

Due i positivi riscontrati ieri. Un 69enne della provincia di Avellino, che inizialmente sarebbe dovuto essere trasferito dal Moscati all'Ospedale del Mare - ma che è rimasto lì in rianimazione - e una donna. Questa ha scoperto la sua positività una volta giunta all'ospedale di Nola in preda ai dolori dovuti al fatto che stesse per partorire.