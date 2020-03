Coronavirus, superata la soglia dei duemila contagiati in Campania

Sono 122 le persone trovate positive al Coronavirus, oggi 30 marzo, in Campania. A comunicarlo è stata la Task force della Protezione civile che ha diramato il consueto bollettino informativo seerale. Su 1251 tamponi analizzati nei principali centri regionali, circa il 10% è risultato positivo. Un dato in linea con quello dei giorni scorsi che però aggiunge altri pazienti contagiati alla conta generale. Arriva in Campania il momento di maggiore stress per il tessuto sanitario regionale che adesso si trova ad affrontare un numero consistente di persone contagiate. Sono 2067 le persone contagiate su tutto il territorio regionale superando anche quest'altra soglia psicologica. In totale sono 14.162 i tamponi analizzati dall'inizio dell'emergenza in Campania.

Il bollettino della Task force

L'Unità di crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 426 tamponi di cui 27 positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 153 tamponi di cui 13 positivi;

​- Ospedale Moscati di Aversa: sono stati esaminati 58 tamponi di cui 7 positivi;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 116 tamponi di cui 8 positivi;

- Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 44 tamponi di cui 4 positivi;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 393 tamponi di cui 62 positivi

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 41 tamponi di cui 3 positivi;

- Ospedale San Pio di Benevento sono stati esaminati 20 tamponi di cui 7 positivi

Positivi di oggi: 122

Tamponi di oggi: 1.251

Totale complessivo positivi Campania: 2.067

Totale complessivo tamponi Campania: 14.162

La testimonianza di un medico

Gli infettivologi e i rianimatori sanno come comportarsi. Ma noi, gli altri medici, non siamo abituati ai respiratori o a intubare i pazienti. Avrebbero dovuto formarci, invece ci hanno lanciato in prima linea". Antonio Braucci è un chirurgo e lavora nel pronto soccorso dell'Ospedale Maresca di Torre del Greco.

Il Maresca non è un'unità Covid, ma qui arrivano i pazienti sospetti e restano in reparto finché non viene chiarito se sono contagiato o meno. "Di fatto, il pronto soccorso è diventano un reparto. I percorsi dei pazienti 'normali' e dei sospetti Covid sono separati. Non vale lo stesso per il personale sanitario. Abbiamo pochi dispositivi di protezione e chi entra nel reparto dei sospetti contagiati non può più uscire fino a fine turno per non sprecare mascherine".

Il Tocilizumab continua a funzionare: guarite altre 11 persone

Le buone notizie vanno rilanciate e condivise. Accanto al classico bollettino relativo al numero dei contagiati e a quello dei tamponi effettuati c’è da riportare anche un altro dato: i pazienti guariti. Il Cotugno, diventato Covid – Hospital ha comunicato le dimissioni di ben 11 pazienti affetti da Coronavirus e guariti a seguito della terapia a base di Tocilizumab.

Gli 11 pazienti erano tutti ricoverati e sono stati curati con il farmaco anti-artrite reumatoide che è in sperimentazione. Una bellissima notizia, quindi, che va segnalata. Al momento in ospedale risultano ricoverati 131 pazienti, di questi 10 sono in attesa dell'esito del tampone, mentre nella terapia intensiva risultano al momento 2 posti letto liberi. Entro la fine della settimana saranno attivati altri 24 posti letto; in totale si prevede che la struttura avrà circa 200 posti letto destinati ai pazienti affetti da Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.