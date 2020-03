Coronavirus, 145 i positivi in Campania il 26 marzo: è record in un singolo giorno

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella giornata odierna sono stati esaminati:

- preso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno di Napoli 369 tamponi di cui 35 risultati positivi;

- presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 102 tamponi di cui 52 risultati positivi;

- presso l'ospedale Moscati di Avellino 78 tamponi di cui 7 risultati positivi;

- presso il centro di riferimento dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno 253 tamponi di cui 25 risultati positivi;

- presso il laboratorio della Federico II 65 tamponi di cui 13 risultati positivi;

​- presso il centro di riferimento dell'ospedale Moscati di Aversa 87 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- presso il centro di riferimento l'ospedale Sant'Anna di Caserta 65 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- presso il centro di riferimento dell'ospedale San Paolo di Napoli 42 tamponi di cui 10 risultati positivi.

Pertanto nella giornata di oggi sono stati esaminati 1061 tamponi

I positivi della giornata odierna sono: 145

Positivi complessivi Campania: 1454

Test complessivi: 9728

Ancora lutti

Èmorto Dante Albini, funzionario economico-finanziario della prefettura di Napoli, che lavorava all'ufficio immigrazione dell'ufficio territoriale di governo.

Oggi avrebbe compiuto 65 anni. Era risultato positivo al Covid-19. E' deceduto sempre a Napoli anche Maurizio Gallo, imprenditore 46enne originario di Torre Annunziata, ma residente a Napoli. Era ricoverato all'ospedale Cotugno. Nuovo decesso anche a Torre del Greco, dove è morto un 80enne e si registrano 41 positivi certificati, 20 in ospedale e 21 in isolamento domiciliare. Lutto anche a Pozzuoli come annunciato dal sindaco Figliolia.

Medici e infermieri tedeschi a Boscotrecase

Due medici e due infermieri tedeschi saranno al lavoro nell'ospedale di Boscotrecase. Lo riferisce il Comune di Torre Annunziata, dopo l'annuncio della Protezione Civile nazionale dell'arrivo di un team di sanitari tedeschi in Campania.

Al Cotugno di Napoli superlaboratorio di tamponi

Il laboratorio del Cotugno di Napoli è in attesa di un nuovo macchinario che consentirà di aumentare il numero di tamponi esaminati quotidianamente. L'obiettivo è potenziare il laboratorio per analizzare più tamponi di quanto non si faccia oggi, sia per alleggerire gli altri ospedali in cui vengono analizzati, che per incrementare il numero effettivo di tamponi. Sul fronte presidi sanitari la Regione Campania che sono arrivati oggi dalla Protezione Civile 71mila mascherine.

MUORE COMMERCIANTE DI NAPOLI: "NON LE HANNO VOLUTO FARE IL TAMPONE"

Arrivate 71mila mascherine in Campania

Facendo seguito alla nota di questa mattina, si comunica che nel pomeriggio di oggi l'Unità di Crisi ha registrato l'arrivo da parte della Protezione Civile di ulteriori 35.840 mascherine, che si aggiungono alle 35.720 della mattinata, per un totale in un solo giorno di 71.560 mascherine.

Sempre nel pomeriggio di oggi sono arrivate, per la prima volta, 2.100 tute protettive. Un risultato che viene giudicato sicuramente positivo dopo l'allarme lanciato dal Presidente De Luca rispetto a elementi di sottovalutazione che si erano registrati nei giorni scorsi.

Domani sarà il Presidente De Luca a illustrare anche il quadro riassuntivo degli arrivi di materiale sanitario, con doverose e rigorose puntualizzazioni su numeri e tempi di intervento da parte della Protezione Civile.