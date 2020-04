Coronavirus, minimo storico di casi in Campania: sono 25

Ottime notizie sul fronte del contagio da Coronavirus in Campania. Il bollettino diramato dalla Task force della Protezione civile fa segnare 25 nuovi contagiati. Si tratta del dato più basso da settimane a questa parte. Così basso non si registrava dalle prime settimane dell'emergenza. In totale sono 4.299 i casi registrati nella regione. I tamponi analizzati nei vari centri d'analisi regionali sono 3.190 su un totale da inizio pandemia di 64.251.

Il bollettino della Task force

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 950 tamponi di cui 11 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 619 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 125 tamponi, di cui 3 risultati positivi;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 139 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 133 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 125 tamponi di cui 3 risultati positivi;

- Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 59 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 669 tamponi di cui 4 risultati positivi;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 93 tamponi, di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 84 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 96 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio BIOGEM: sono stati esaminati 98 tamponi, di cui 1 risultato positivo.

Positivi di oggi: 25

Tamponi di oggi: 3.190

Totale complessivo positivi Campania: 4.299 (al complessivo positivi pari a 4.307 sono stati sottratti gli 8 casi relativi a soggetti asintomatici che, come da comunicazione dell'ospedale Moscati di Avellino, dall'esame di ulteriori due tamponi successivi, sono risultati negativi).

Totale complessivo tamponi Campania: 64.521