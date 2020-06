Coronavirus, un morto ed un nuovo positivo nelle ultime 24 ore in Campania

Covid-19, il bollettino della Regione Campania del 17 giugno 2020, aggiornato alle ore 17.00.

Positivi del giorno: 1

Tamponi del giorno: 2.683

Totale positivi: 4.614

Totale tamponi: 258.207 (*)

Deceduti del giorno (**): 1

Totale deceduti: 431

Guariti del giorno(**): 15

Totale guariti: 3.925 (di cui 3.918 totalmente guariti e 7 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).



* Il dato include anche i 12.862 tamponi dello screening su commissioni d'esame e personale scolastico (con 0 positivi).

*​* Comunicati nel giorno dalle Asl

Terapie intensive

La Giunta Regionale ha approvato la delibera con cui si definisce il Piano per il potenziamento della rete ospedaliera secondo quanto disposto dal Decreto Rilancio del Governo n.34/2020. Il Piano risponde all'indicazione del Ministero della Salute di incrementare ulteriormente i posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva in Campania, al fine di garantire anche pluralità di soluzioni assistenziali. Gli obiettivi indicati sono i seguenti:

· rafforzare la risposta della rete ospedaliera alle molteplici emergenze, tra cui prioritariamente quelle delle reti tempo-dipendenti e consolidare quelle ad alta intensità di cura;

· utilizzare quota parte dei posti letto a media ed alta intensità di cura per il pieno recupero di attività pre e postoperatorie ordinarie di chirurgia maggiore a medio-alta complessità.

· qualificare e mettere in sicurezza la rete dei posti letto di terapia intensiva.

· decongestionare le aree critiche dei Pronto Soccorso e della Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, spesso sovraffollate di pazienti critici necessitanti di elevata intensità di cure.

Per quanto attiene il potenziamento dei posti letto di terapia Intensiva è stato programmato un incremento di posti letto che determina a livello regionale un totale pari a 834 unità, rispetto ai 621 posti letto già programmati, con una dotazione omogenea sul territorio regionale pari a 0,14 per mille abitanti, secondo decreto. La dotazione complessiva ricomprende le strutture modulari esistenti, con i 120 posti letto già realizzati.

Mascherine

Il Governatore De Luca oggi in conferenza stampa ha annunciato quello che si vociferava sulla possibilità di evitare di indossare le mascherine all'aperto tra 5 giorni: "Dal 22 renderemo facoltativo l'uso della mascherina", ha detto De Luca. "Questo non significa che facciamo festa, non è passato tutto. Resterà obbligatorio portare la mascherina, averla in dotazione, e indossarla nei luoghi di assembramento al chiuso o nei luoghi molto frequentati. Sarà però facoltativo all'aperto".