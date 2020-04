Coronavirus, bollettino Napoli: 5 nuovi positivi in città e nessun decesso

Resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi Covid-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, domenica 26 aprile.

Nessun decesso a Napoli città e 5 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono 890 i casi totali finora di positività al Covid-19 registrati dall'inizio dell'emergenza a Napoli. I decessi restano 56, invariati anche i dati relativi ai totalmente guariti, 241 e ai clinicamente guariti, 23. 151 i pazienti ricoverati in ospedale (+ 2 rispetto a ieri).

Chiarimento sui dati

"Il totale dei positivi è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica. I dati sono trasmessi dall'ASL Napoli 1 Centro. Ricordiamo che i clinicamente guariti sono i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata".

Mascherine per bambini

Il Presidente Vincenzo De Luca, in aggiunta alle mascherine già in distribuzione ai cittadini della Campania, ha dato mandato alla task force regionale di accelerare le procedure di messa in produzione da parte delle aziende di mascherine per bambini, per renderle disponibili per le famiglie già in avvio della Fase II.