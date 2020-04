Coronavirus, l'idea: “Una barriera di plexigas per proteggere gli anestesisti”

Una barriera di plexiglass per proteggere gli anestesisti dal Coronavirus. E' l'idea di Maria Rosaria Basile, responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Asl Napoli 2 Nord che, ispirandosi ai sistemi di protezione usati in Cina contro il virus e avvalendosi di un fornitore di arredi di un panettiere, ha studiato una barriera per proteggere gli anestesisti che intubano i pazienti. "Il momento in cui si intuba un paziente è molto delicato - spiega Basile - l'anestesista è costretto a stare in prossimità di bocca e naso del paziente e può capitare che vi sia una dispersione di aerosol, generalmente portatore di una forte carica virale. Per svolgere queste operazioni, infatti, si usano sempre le massime protezioni possibili.

In Cina hanno inventato una scatola in plexiglass che si posiziona sulla parte superiore del paziente e, fornita di due ingressi per le braccia, permette di intervenire sul paziente senza esporsi al rischio di esposizione diretta all'aerosol. Ci è sembrato un sistema facile e intelligente che può assicurare un elevato livello di protezione, per questo abbiamo pensato di realizzarne una nostra versione". La realizzazione della versione napoletana dell'invenzione cinese è stata resa possibile grazie al fornitore di un panettiere: Basile, avendo visto una barriera simile in una panetteria della provincia, ha chiesto consiglio al titolare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I passi successivi sono stati la realizzazione del primo modello con la collaborazione dell'infermiere Antonio Sabatino dell'ospedale di Giugliano e la sponsorizzazione del sistema da parte dell'avvocato Raffaele Pacilio, cugino dell'infermiere, per le donazioni per la realizzazione del dispositivo a favore dell'Asl Napoli 2 Nord. Il direttore generale della Asl Napoli 2 Nord, Antonio d'Amore, spiega: "Tutti i nostri servizi stanno lavorando in collaborazione per dare il proprio contributo alla gestione di questa pandemia sul nostro territorio. Medici, infermieri e oss sono in prima linea, ma dietro di loro ci sono i tecnici e gli amministrativi. Senza il loro contributo, il lavoro dei sanitari sarebbe impossibile. Ringrazio tutti, dal primo all'ultimo per il senso di responsabilità, la maturità e l'impegno che ciascuno sta dimostrando". Già dalle prossime ore tutti gli ospedali dell'Asl Napoli 2 Nord saranno dotati del cosiddetto "Aereosol Stop", la scatola anti Covid-19 che protegge gli anestesisti.