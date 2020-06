Bacoli è Covid-free, l'annuncio del sindaco: "La vinciamo noi"

Bacoli diventa Covid-free. A renderlo noto alla cittadinanza è il Sindaco Josi Gerardo Della Ragione, che annuncia la guarigione dell'ultimo paziente positivo nella cittadina flegrea.

"È guarito l’ultimo cittadino di Bacoli risultato positivo al Coronavirus. Sono quindi pari a zero i casi di contagio presenti nella nostra città. Finalmente. Siamo un comune Covid-free, dopo oltre tre mesi dal primo caso positivo. Un abbraccio a tutti coloro che hanno vissuto questo incubo, a chi è stato ricoverato in ospedale, a chi è rimasto per settimane in isolamento domiciliare. Un abbraccio a chi non c’è più, ed alle loro famiglie. Gli ultimi eventi, verificatesi proprio in Campania, ci raccontano che c’è ancora bisogno di agire con responsabilità e prudenza. Ma oggi prendiamo atto di un passo in avanti molto importante. Atteso da tutti. La vinciamo noi", scrive Della Ragione.