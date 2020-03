Coronavirus, peggiorano le condizioni di un noto penalista napoletano

Peggiorano le condizioni di un noto avvocato napoletano di Posillipo ricoverato dai primi di marzo per Coronavirus.

La notizia si è rincorsa sui social, perché si tratta di un penalista molto conosciuto e stimato non solo nella nostra città. Risultato positivo al Covid-10/Sars2 nei primi giorni del mese, l'avvocato era stato ricoverato al Cotugno per una grave dispnea. Nello stesso ospedale era stata posta sotto osservazione anche la figlia, poi dimessa.

Posto in terapia intensiva e intubato, l'avvocato posillipino aveva mostrato un deciso miglioramento verso la metà del mese: infatti era stato stubato e sembrava che per lui il CoVid potesse avere un decorso ottimale, come si è verificato per il paziente 1 napoletano, anche lui avvocato e anche lui ricoverato al Cotugno con una seria dispnea da lunedì tornato a casa.

Nelle ultime ore, però, le condizioni del penalista sono rapidamente precipitate, tanto da far temere seriamente per la sua vita.