Coronavirus, la fase 3 preoccupa de Magistris: "Autunno potrebbe essere devastante"

Luigi de Magistris, ospite in collegamento a "La Vita in diretta Estate", si dice preoccupato per l'autunno in merito al possibile ritorno del Covid-19: "Dobbiamo imparare a convivere con il virus, che non significa essere approssimativi, superficiali o disattenti però noi viviamo anche di capacità di relazione. Non possiamo stare nè sempre chiusi in casa, nè non riprendere una vita economica e sociale. Io sono preoccupatissimo dell'autunno: noi avremo un tema sociale ed economico devastante. Bisogna provare a coniugare l'attenzione sanitaria con una ripresa della vita collettiva anche superando le paure, che sono comprensibili, ma non può diventare paura di incontrare le persone, di andare al ristorante o in un teatro all'aperto".

