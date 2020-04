Trasporti e Coronavirus, il sindacato: "Siamo ancora in piena Fase Uno"

Folla questa mattina sulle linea autobus 140 e sulla metropolitana linea 1 collinare. La grande affluenza - nonostante i protocolli disposti a livello governativo - mette in allarme il sindacato USB. "Gli autisti, per evitare sovraffollamenti, sono costretti a saltare le fermate rischiando di essere aggrediti da utenza a sua volta stressata ed esasperata", spiega Marco Sansone del Coordinamento Regionale Usb Lavoro Privati.

""Siamo abbandonati al nostro destino", dicono gli autisti Anm. Per risparmiare sul costo del lavoro, le Aziende di trasporto pubblico stanno rischiando un nuovo aumento dei contagi, evitando di adottare i necessari provvedimenti organizzativi per contenere il diffondersi della pandemia". Secondo Sansone questa mattina "sono arrivate tantissime telefonate di richiesta d'aiuto alla centrale operativa di Anm da parte degli autisti. Chi ha chiamato le forze dell'ordine si è sentito rifiutare l'intervento e ha dovuto subire le ingiurie dei passeggeri. A oggi in Anm ci sono 569 lavoratori in cassa integrazione. Potrebbero supportare il personale di guida", conclude Sansone.