De Luca: "Positivi interi nuclei familiari. Ecco le aree più preoccupanti"

Con l'obbligo di quarantena i contagi si stanno espandendo in ambito familiare. A lanciare l'allarme è Vincenzo De Luca, che punta l'indice contro le zone con il più alto numero di contagi in provincia di Napoli in particolare.

"Il monitoraggio quotidiano dei casi di contagio in Campania, fa rilevare la presenza di interi gruppi familiari positivi. La situazione è preoccupante in alcune realtà della provincia di Napoli, dove nei giorni scorsi si sono registrati comportamenti poco responsabili da parte di gruppi di cittadini. Si registrano 61 casi a Casoria; 58 a Giugliano; 52 a Pozzuoli; 52 a Marano; 49 ad Afragola; 36 a Frattamaggiore e Frattaminore, per un totale di 308 contagi. L'Asl Napoli 2 è impegnata in un lavoro straordinario per ricostruire la catena di rapporti avuti dai contagiati, ed evitare la diffusione dell'epidemia. Ma è necessario avere comportamenti rigorosi, e non i rilassamenti che in quei territori si sono registrati, con centinaia di persone in mezzo alle strade. Invito le Forze dell'ordine, le unità dell'Esercito, le Polizie municipali a sviluppare il più rigoroso controllo per contrastare atteggiamenti scorretti. L'Asl Napoli 1 è impegnata a contenere, con i necessari controlli territoriali, un focolaio di contagio che è emerso nella città di Napoli, nell'area del Vomero. E' urgente anche qui, ampliare e rendere rigorosi i controlli. Dovrebbe essere chiaro a tutti che i comportamenti scorretti offendono e danneggiano la stragrande maggioranza dei cittadini che rispetta le regole con grande spirito di sacrificio. Così come dovrebbe essere chiaro che più si è responsabili, prima finisce questa emergenza. E' evidente che il permanere di situazioni di rischio renderebbe inevitabili misure territoriali di quarantena ancora più pesanti".

TORNA A SALIRE IL NUMERO DEI CONTAGIATI

Dopo una settimana di discesa del numero di positivi in Campania, i contagi sono tornati a salire ieri. 99 i nuovi casi registratisi in Regione Campania su un totale di 1324 tamponi. Tornano a salire i contagi nel Comune di Napoli: sono 29 i nuovi casi di contagio in città rispetto a ieri. Un dato allarmante se si pensa che l'aumento tra la domenica di Pasqua e il Lunedì era di soli 5 casi.

Criticità al Monaldi

Al Monaldi un primario, 4 infermieri e un addetto alle pulizie sono risultati positivi al Covid-19. Il contagio, spiega il direttore generale dell'Azienda dei Colli Maurizio di Mauro, è avvenuto dopo il ricovero di un paziente in Medicina interna. Come avvenuto a Pozzuoli, il paziente era lì per altri problemi e - sottoposto preventivamente a due tamponi - era risultato negativo al Covid-19. È nel corso del ricovero che il paziente ha poi mostrato sintomi riconducibili al Coronavirus: il terzo tampone è infatti a quel punto risultato positivo.

