"Sono sola in casa, sono preoccupata": i Carabinieri fanno visita a un'anziana

In Giugliano in Campania, una signora 82enne ha chiamato il 112 dicendo di vivere in casa da sola e di essere preoccupata perché, essendo priva di mascherina, non sarebbe potuta uscire dall’abitazione neanche in caso di necessità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Comandante della locale Stazione ha raggiunto la donna e dopo essersi assicurato che stesse bene le ha consegnato due mascherine consigliandole di chiamare i Carabinieri per qualsiasi necessità.