Coronavirus, ecco il modulo indispensabile per viaggiare da e per la zona rossa

Il ministero dell’Interno ha pubblicato un modulo, disponibile per tutti, per autocertificare gli indifferibili motivi che giustificano i viaggi da e per la zona rossa. Si tratta di un modulo che ciascuno può compilare per dichiarare quali sono le ragioni che lo spingono a muoversi in direzione delle o in uscita dalle cosiddette 'zone rosse'. L'autodichiarazione "ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445" può dunque servire a tutti i napoletani che devono andare nelle zone rosse oppure tornare in città dalle zone a rischio.

Questi i motivi validi: comprovate esigenze lavorative; situazioni di necessità; motivi di salute; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

modulo_autodichiarazione_spostamenti-2

