Coronavirus, peggiora la situazione nel vesuviano

Si moltiplicano i casi di Coronavirus nel vesuviano raggiungendo numeri paragonabili a quelli dell'intera città di Napoli. Alcuni casi riscontrati nei giorni scorsi stanno facendo da effetto domino rispetto a persone che sono entrate in contatto con loro e che sono risultate positive ai tamponi effettuati all'ospedale Cotugno. La situazione più preoccupante riguarda la città di Torre del Greco dove ci sono sette casi positivi tutti riconducibili all'insegnante della Don Bosco-D'Assisi risultata positiva al Covid-19 lo scorso martedì. Purtroppo le persone che sono entrate in contatto con lei durante il periodo di incubazione del virus stanno risultando positivi al virus.

La diffusione intorno a Torre del Greco

La donna vive a Striano dove sono state applicate le misure di contenimento. Un caso molto preoccupante è stato riscontrato all'ospedale di Boscotrecase ed essendo entrato in contatto con la struttura ospedaliera si teme che abbia potuto allargare il raggio d'azione del virus. Anche a Trecase è stato riscontrato un caso probabilmente sempre riconducibile all'insegnante di Striano. Un suo collega di San Valentino Torio, sempre risultato positivo, sembra già essere sulla via della guarigione. Diverse le misure restrittive avviate nelle città coinvolte con decine di persone in quarantena fiduciaria e non si esclude che nelle prossime ore il virus possa esprimere il picco massimo di contagio.