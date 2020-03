Coronavirus, chiude il mercato: ambulante aggredisce il sindaco

Tensione al Comune di Piano di Sorrento questa mattina. Alcuni ambulanti sono entrati nella stanza del sindaco Vincenzo Iaccarino e uno di loro ha aggredito il primo cittadino. Oggetto del contendere era l'ordinanza con la quale il sindaco ha chiuso il mercatino rionale del lunedì per andare incontro alle prescrizioni previste per l'emergenza Coronavirus.

L'aggressione

In un primo momento gli ambulanti sono entrati nell'ufficio del sindaco riuscendo a ottenere un incontro. Dopo una discussione concitata, uno degli ambulanti ha assalito il primo cittadino. Poi non si è fermato e ha dato una testata a un armadio, distruggendo un vetro. Sul posto per calmarlo sono intervenuti sia gli agenti della polizia locale che i carabinieri.