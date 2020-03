Coronavirus, altri 5 casi di positività in Campania

La task force della Protezione Civile della Regione Campania comunica che nella giornata di domenica 1° marzo sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno, 22 tamponi.

Sono 5 i tamponi risultati positivi, per i quali, come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Il numero dei casi di positività al Covid19 salgono dunque a 22 nella nostra regione, mentre a livello nazionale il numero totale aggiornato ha raggiunto quota 1577.

Coronavirus, la Regione Campania pronta chiedere al Governo misure di sostegno per il comparto produttivo

In relazione alle situazioni di crisi del comparto produttivo della Campania, nel pomeriggio di lunedì è previsto un incontro con tutte le categorie interessate. La Regione chiederà al Governo misure di sostegno mirate. "Obiettivo - rende noto l'ente di Palazzo Santa Lucia - è mettere a punto una piattaforma concreta di richieste e interventi dal sottoporre al Ministero dell'Economia per l'intero comparto dell'industria, commercio, artigianato e turismo".

A Napoli riaprono le scuole

Riprenderanno lunedì 2 marzo le lezioni negli istituti scolastici della città di Napoli. Sono stati completati, infatti, nelle ultime ore gli interventi di igienizzazione e sanificazione nelle scuole cittadine in materia di prevenzione contro il Coronavirus.

Gli interventi sono stati eseguiti dalla Napoli Servizi e dall'Asl Napoli 1.

"Si sta compiendo uno sforzo senza precedenti, circa 450 plessi scolastici cittadini. Un lavoro così riesce quando c'è coordinamento, concordia tra i soggetti e obiettivi comuni e condivisi: rassicurare i cittadini, tutelare i bambini e gli studenti con il massimo della prevenzione possibile", le parole dell'assessore comunale alla Scuola e all'Istruzione Annamaria Palmieri.