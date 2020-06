Afragola è Covid Free: guariti gli ultimi due casi positivi

Afragola è Covid Free. Ad annunciare la bella notizia è il sindaco Claudio Grillo con una nota. "Finalmente un'ottima notizia - scrive il primo cittadino - Il Dipartimento di Prevenzione ASL 2 Napoli Nord mi ha comunicato che gli ultimi due cittadini afragolesi risultati positivi al tampone Sars Cov2, sono guariti e altri 22 tamponi effettuati sono risultati negativi; da oggi quindi Afragola può considerarsi Covid free. Un risultato importante che è stato raggiunto dopo mesi di crescente preoccupazione per la pandemia e durante i quali ognuno di noi ha responsabilmente dato il proprio contributo per fronteggiare e superare le criticità che quotidianamente siamo stati chiamati ad affrontare. Naturalmente non dobbiamo abbassare la guardia, soprattutto mantenendo il distanziamento sociale, con la consapevolezza che saranno i nostri comportamenti a contribuire in maniera determinante a voltare definitivamente pagina".

