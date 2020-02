Coronavirus, controlli in aeroporto: l'Ordine dei Medici recluta giovani medici

Per far fronte all'emergenza Coronavirus, l'Ordine dei Medici ha trovato e reclutato giovani medici (soprattutto corsisti e medici di Medicina Generale) per controlli negli aeroporti di Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Brindisi. Ad annunciarlo il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Fnomceo, Filippo Anelli.

Il presidente dell'Ordine ringrazia i presidenti degli Ordini territoriali ed in particolare il ministro Roberto Speranza, per aver subito approntato un'ordinanza operativa che permetterà a questi giovani di essere retribuiti e di acquisire crediti formativi per il loro percorso di studi.