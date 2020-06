Coronavirus, a Napoli c'è un nuovo contagiato

C'è un nuovo contagiato di Covid a Napoli rispetto a venerdì scorso. A comunicarlo è l'Asl di Napoli che ha fornito il resoconto dei malati in città. Il resoconto verrà pubblicato solo di martedì e venerdì e le variazioni nei dati si riferiscono all'ultimo bollettino pubblicato. Sono 29 le persone attualmente positive in città a fronte delle 35 di venerdì.

Sono sette i guariti in più rispetto all'ultima rilevazione. In totale sono 1.010 le persone risultate positive al virus dall'inizio della pandemia. Resta fermo a 137 il numero dei deceduti, mentre sono state dimesse altre tre persone ricoverate in ospedale. Attualmente sono solo sei i pazienti ricoverati in strutture ospedaliere.