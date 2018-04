Corona della Madonna si sgancia e oscilla, la spiegazione del prete del Santuario di Pompei

"Mi ero ripromesso di non intervenire perché pensavo non fosse necessario, ma da ieri sera sto ricevendo messaggi e telefonate da tutta Italia su questa cosa del miracolo della corona della Madonna di Pompei... Ognuno è libero di credere ed interpretare come vuole, ma i fatti dicono che semplicemente si è sganciato il tirante che fissa la corona alla base della statua. Per questo motivo il vento ha fatto oscillare la corona per un po’ fino a quando, grazie ai Vigili del Fuoco, è stato ripristinato l’aggancio. Tutto qui". Così Don Ivan Licinio, vice-rettore del Santuario di Pompei, è intervenuto attraverso un post sui social sulla questione dello sganciamento della corona dalla statua della Madonna in cima al santuario.

Tanti fedeli avevano interpretato questo sganciamento della corona come un segnale divino, accorrendo in massa nella città mariana.

Il video della corona che dopo essersi sganciata oscillava nell'aria, era diventato virale in rete negli ultimi giorni. Don Ivan, però, ha voluto far chiarezza su cosa è accaduto.

"Il vero miracolo accade quando il vento dello Spirito fa oscillare il cuore verso la conversione. Quando cambiamo vita, allora sì che la Madonna è contenta!", ha concluso Don Ivan Licinio.