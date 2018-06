Oscilla ancora la corona della Madonna del Rosario a Pompei

Qualche mese fa fece gridare al miracolo alcuni fedeli, ma quello che venne visto come un segno divino fu prontamente smentito dal vicerettore della Basilica. Ha ricominciato ad oscillare la corona della statua della Madonna del Rosario in cima al Santuario di Pompei. Il forte vento di questi giorni ha fatto sganciare ancora una volta la corona in pietra dalla statua.

Come nella prima occasione sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che sono saliti in cima al tetto della Basilica per ripristinarla. La prima volta che accadde, lo scorso 15 aprile, il video dell'oscillazione fece il giro del web tanto che diversi fedeli gridarono al miracolo. Intervenne però don Ivan Licinio che attribuì il fatto inconsueto semplicemente al vento non illudendo i devoti della Madonna del Rosario.