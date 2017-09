De Magistris: «Non è il corno del sindaco. Valuta la Sovrintendenza»

Ancora prima di essere installato continua a far parlare di sé il corno che sorgerà sul lungomare di Napoli. Dopo la polemica innescata dalla cognata, a parlarne è proprio il primo cittadino Luigi de Magistris, intervistato da Radio Kiss Kiss. «Di sicuro non è il corno del sindaco. Una commissione ha valutato i progetti – così stronca la polemica e si toglie dall'imbarazzo de Magistris che poi continua - All'inizio mi è parsa un'idea balzana poi ho pensato che l'importante è la riqualificazione del lungomare che noi abbiamo liberato. Non mi schiero nel dibattito, valuterà la Sovrintendenza».

Così l'ex pm si smarca rispetto alle tante voci contrastanti che si stanno alternando a distanza di mesi dalla possibile installazione. De Magistris poi accoglie con favore un'idea proposta da Renzo Albore che pure si è schierato contro l'installazione del corno. «Un sole? Bella idea» ha commentato de Magistris quando gli è stata riferita alla radio.