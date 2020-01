Cornetteria e bar occupavano suolo pubblico su corso Secondigliano: multati

Gli agenti della Polizia Municipale appartenenti all’Unità Operativa Secondigliano, insieme ai colleghi della U.O. Tutela Edilizia, hanno effettuato un massiccio controllo delle attività commerciali operative nel tratto centrale corso Secondigliano e su via Roma verso Scampia per verificare il rispetto delle norme relative alle occupazioni di suolo. Durante le operazioni sono stati riscontrati due grandi abusi, il primo riguardante una nota cornetteria, per aver realizzato sul marciapiede pubblico antistante la propria attività una tendostruttura abusiva di quasi 15 mq, l'altro a carico della conduttrice di una caffetteria in quanto aveva realizzato sul marciapiede pubblico prospiciente il bar, un'area circoscritta con grandi fioriere adagiate su di un massetto in calcestruzzo e sormontata da una struttura in ferro e vetro.

In entrambi i casi gli agenti hanno denunciato i proprietari. Nel corso delle ispezioni sono state inoltre elevate multe per occupazione di suolo pubblico e per veicoli in divieto di sosta.