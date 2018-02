Parte il "Coriandolo sospeso", l'iniziativa in favore dei bimbi del Santobono

In vista del Carnevale i grandi locali leisure Youngo in Campania hanno deciso di lanciare l’iniziativa del “coriandolo sospeso” per coinvolgere i più piccoli in una staffetta di solidarietà.

L’ispirazione di partenza è l'usanza napoletana del “caffè sospeso”, da diffondere anche tra i bambini, con i loro linguaggi e mezzi, coinvolgendolo in una sorta di gara del bene.

Maschere, travestimenti, trucchi, coriandoli, stelle filanti, giocattoli: qualsiasi bimbo desideri aderire può portare il suo “coriandolo sospeso” in uno dei locali Youngo campani al Vulcano Buono (CC Vulcano Buono - Località Boscofangone, Nola), a Pontecagnano (CC Maximall, Via Pacinotti snc, Pontecagnano Faiano), a Le Ginestre (Viale Michelangelo, Volla) fino a martedì 13 febbraio. Quel giorno, tutti i doni raccolti verranno consegnati, con la collaborazione della Fondazione Sorrisi Onlus, ai bimbi ricoverati presso gli ospedali Santobono – Pausilipon di Napoli e S. Maria dell'Olmo di Cava de' Tirreni (SA).