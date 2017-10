Stalking ai vicini: nei guai coppia di Giugliano

Perseguitavano i vicini mettendoli in condizione di aver paura ogni volta che li incontravano. Nei guai una coppia di Giugliano accusata di stalking dalla procura di Napoli Nord. Il gip dello stesso tribunale ha ordinato l'arresto dell'uomo e il divieto di dimora per la donna. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Giugliano. La custodia cautelare in carcere per l'uomo è stata decisa ritenendolo particolarmente pericoloso.

A convincere il giudice è stato un episodio di cui l'indagato fu protagonista. Dopo un futile diverbio in strada aveva minacciato una persona con un'ascia. Per evitare episodi del genere anche ai danni delle persone perseguitate è stato deciso l'arresto. Nei mesi scorsi i colleghi della stazione di Varcaturo avevano raccolto le denunce della coppia di vicini terrorizzata dai due indagati. Temevano per la loro incolumità al punto da sporgere diverse denunce ai militari nella speranza di un intervento.