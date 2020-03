Coppia scompare sul Vesuvio, ritrovati dai carabinieri prima di sera

In escursione sul Parco Nazionale del Vesuvio una giovane coppia ha perso l’orientamento e si è smarrita. La madre di uno dei due ha segnalato la cosa ai carabinieri della stazione di Ottaviano permettendo loro di dare inizio alle ricerche.



I militari, insieme a quelli della sezione radiomobile di Torre Annunziata, della stazione di Sant’anastasia, dei forestali di Boscoreale, della locale protezione civile e del Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano hanno immediatamente avviato una battuta di ricerca.



I due giovani ritrovati poco prima che calasse la notte sono stati tratti in salvo in perfetta salute, in compagnia del loro cane.