Coppia di ladri fa razzia nei negozi di Napoli: "Sono un uomo e una donna con un cane nero"

"Ci è stata segnalata la presenza di due ladri, un uomo e una donna, che da circa un mese stanno razziando i negozi di Napoli. Vanno in giro con un cane nero e sono molto abili nel portare via con destrezza portafogli e articoli in vendita. Il modus operandi è quasi sempre lo stesso: la donna si avvicina alla commessa per chiedere informazioni, l’uomo arraffa il possibile. Vanno abitualmente in giro con un cane nero. Sono stati ripresi durante i furti dalle telecamere di videosorveglianza di molti negozi". La denuncia arriva dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

"Il fatto ci è stato segnalato dall’avvocato Angelo Pisani, presidente dell’associazione Noi Consumatori. La coppia di ladri opera in vari quartieri della città. Alcune segnalazioni sono pervenute dall’area del Vomero, altre dal Centro Storico. In particolare i due hanno messo a segno dei furti nella zona di via Benedetto Croce, rubando negli stessi posti anche a distanza di pochi giorni. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine, attivatesi in seguito alle denunce dei commercianti. Anche noi abbiamo trasmesso tutte le informazioni di cui siamo in possesso. Il nostro auspicio è che i due ladri siano assicurati quanto prima alla giustizia", ha aggiunto il consigliere Borrelli.