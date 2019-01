Il grande cuore dei giovani napoletani: aiutano i clochard regalando coperte/VIDEO

"A #Trieste il vicesindaco getta le coperte di un senzatetto nel cassonetto e se ne vanta. Qui a Napoli cerchiamo di scrivere una storia diversa. Consegna e montaggio della prima Scorz' per Gino". Lodevole iniziativa dei ragazzi di Napoli 2035, progetto no-profit, che si propone di sensibilizzare la cittadinanza sulla condizione dei senza fissa dimora.

Il progetto, nato come tesi magistrale presso il Master of Science in Design for the Built Environment della Facoltà di Architettura di Napoli Federico II, vuole inserirsi all’interno della rete di solidarietà già preesistente sul territorio che non gode, purtroppo, di molta visibilità.