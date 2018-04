Controllore aggredito alla stazione Garibaldi

Ha dovuto chiedere l'intervento di un'ambulanza dopo essere stato aggredito. La vittima è stato un controllore dell'Eav aggredito stamattina all'uscita della stazione della Circumvesuviana di piazza Garibaldi. Il controllore è stato aggredito da due donne, madre e figlia, dopo che aveva chiesto loro il biglietto.

Arrivate ai tornelli, le due viaggiatrici non hanno esibito il biglietto ed hanno cominciato a spintonarlo e malmenarlo per poi allontanarsi. L'uomo ha subito un malore ed è stato soccorso dai suoi colleghi che hanno poi chiamato i sanitari del 118. I medici hanno curato sul posto le ferite e non c'è stato bisogno del trasferimento in ospedale. Le due donne non sono state fermate.