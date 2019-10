Raffica di controlli al Vomero: scoperti giovani con coltelli addosso

Continuano i controlli nelle zone frequentate dalla movida: in strada carabinieri della compagnia vomero e del 10° Reggimento Campania. Identificate e controllate ieri sera, in tutto il quartiere, 163 persone. A via Luca Giordano un 37enne di via Aniello Falcone è stato sorpreso in possesso di due coltelli a serramanico con lama di 6,5 e 4,5 centimetri. I coltellini sono stati sequestrati, il soggetto denunciato per porto illegale di armi. Dopo qualche minuto, 50 metri più in là, i militari hanno sorpreso un 23enne di via Manzoni in possesso di un coltello a farfalla con una lama di 10 centimetri.

A piazza Pallotti è stato arrestato un 27enne di Pianura. I militari insospettiti dal suo atteggiamento -sembrava aspettare qualcuno, seduto sul suo scooter- lo hanno perquisito: addosso aveva una dose di hashish e cinque di cocaina mentre nel risvolto del cappellino altre 10 dosi di cocaina e 190 euro quasi certamente il provento dello spaccio. La perquisizione a casa ha portato a sequestrare altre sette dosi di cocaina. Il 27enne è stato portato in carcere.

A via Labriola è stato multato un parcheggiatore abusivo che, nonostante fosse sottoposto al divieto di ritorno a Napoli per un anno, stava esercitando l’attività abusiva all’esterno dell’ospedale “Santobono”. Nella stazione metro “Vanvitelli”, i carabinieri hanno fermato un 22enne di Marano di Napoli che stava uscendo dai tornelli e lo hanno trovato in possesso di tre dosi di marijuana nascoste in un vecchio portarullini. è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio, le dosi sequestrate.



Un 37enne dell’Avvocata beneficiario della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, sebbene avesse il divieto di uscire di casa ogni sera fino alla mattina successiva, è stato pizzicato per strada, in auto e denunciato all’autorità giudiziaria. Riguardo ai controlli per la sicurezza stradale sono state elevate contravvenzioni per seimila euro a conducenti che circolavano senza patente oppure su veicolo senza assicurazione o non revisionato.