Agenti in borghese e pattuglie: movida blindata al Vomero

I cittadini del Vomero chiedevano risposte dallo Stato e le hanno ottenute. Dopo l'amarezza derivata dall'ultimo sabato insanguinato, quando - lo scorso 5 ottobre - un minorenne fu ferito in via Scarlatti, nella giornata di ieri il quartiere collinare è stato presidiato da decine di pattuglie dei carabinieri. Tantissimi i giovani controllati, molti i militari in borghese che hanno osservato la movida del fine settimana.

Il bilancio dell'operazione è di cinque coltelli denunciati a cinque giovanissimi, denunciati per porto abusivo di arma.