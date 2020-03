Via Toledo, due giovani denunciati: passeggiavano per un joystick

Continuano i controlli anti-contagio dei Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri.

Due giovani, un 21enne e un 22enne entrambi del posto, sono stati fermati perché a passeggio lungo via Toledo senza giustificato motivo considerata l'emergenza Coronavirus. Fermati dai militari intorno alla mezzanotte, i due giovani si sono giustificati dicendo che fossero diretti a casa di un amico per recuperare un joystick per console.

CONTROLLI A ISCHIA

Continuano i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Napoliper garantire il rispetto delle nuove norme anti-coronavirus. Sull'isola d'ischia i carabinieri della locale compagnia hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e per false dichiarazioni a pubblico ufficiale un napoletano. Durante un controllo al porto di Ischia, ha dichiarato sul modulo di autocertificazione di essere uscito per far visita ad un amico. Ancora sull'isola d'ischia, un uomo di origini tunisine è stato denunciato dagli stessi militari due volte a distanza di poche ore. La prima volta i militari lo hanno trovato a Forio in compagnia di tre persone senza rispettare la distanza interpersonale di un metro. Poco dopo i carabinieri lo hanno trovato passeggiare con altre tre persone mentre sorseggiava birra.