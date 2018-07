Nuovo telelaser per i controlli della velocità, raffica di multe in città

Alla luce dei recenti incidenti stradali verificatisi in città, gli agenti della polizia municipale hanno intensificato i controlli sui limiti di velocità: a comunicarlo è il Comune di Napoli, che specifica anche l'utilizzo di strumenti come il "telelaser trucam", capace di rilevare la velocità di un veicolo ad una distanza di oltre mille metri.

Dai controlli effettuati – prosegue la nota di Palazzo San Giacomo – sono scaturite negli ultimi giorni 67 violazioni al codice della strada (articolo 142, ovvero superamento dei limiti di velocità) che hanno determinato il ritiro di 17 patenti (superamento di oltre 40 km/h).

Le aree della città interessate ai controlli sono state quella occidentale (Via Coroglio, Via Cattolica e via Becatelli), quella orientale (Via Argine) e quella del Lungomare (Via Caracciolo, Viale Dohrn e Via Posillipo).