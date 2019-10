Chiede 10 euro a testa per un trasporto abusivo da Napoli est a Chiaia: sanzionata

l Nucleo di Polizia Turistica della Polizia Locale di Napoli ha intensificato i controlli finalizzati al contrasto dell’abusivismo nel trasporto pubblico. In piazza Vittoria è stata intercettata una conducente, che con un veicolo immatricolato per uso proprio, trasportava cinque giovani dietro il corrispettivo di dieci euro ciascuno dalla periferia orientale alla zona di Chiaia. Alla trasportatrice abusiva è stata comminata la sanzione di 173 euro prevista ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Identica sanzione è stata irrogata a carico di un conducente abusivo che, avendo offerto il servizio di trasporto all’uscita della Stazione di Mergellina, aveva prelevato due persone per condurle con la propria auto privata in via Manzoni dietro il corrispettivo di otto euro.

Il conducente di un autobus turistico è stato sanzionato per non avere a bordo del veicolo la cassetta di sicurezza. In piazza Garibaldi sanzionato un tassista che esercitava l’attività fuori dal proprio turno, per tale trasgressione gli è stata ritirata la licenza.