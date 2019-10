Stretta sui parcheggiatori abusivi: 18 denunciati

Un'operazione del Git, Gruppo intervento territoriale della polizia locale di Napoli, ha portato a effettuare una serie di controlli nei principali quartieri della movida napoletana. Il risultato è stato la scoperta di 18 soggetti trovati a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo.

Gli agenti li hanno tutti deferiti all'autorità giudiziaria e hanno continuato i controlli per sanzionare eventuali trasgressioni al codice della strada. Per farlo hanno utilizzato una serie di strumenti all'avanguardia come i telelaser o i dispositivi di lettura digitale dei cronotachigrafi.