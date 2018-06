Stazione Centrale, controlli serrati ai varchi d'ingresso: c'è un arresto

Controlli straordinari nella Stazione di Napoli Centrale: sono stati predisposti cinque varchi di accesso controllati – anche con metal detector – da agenti di polizia ferroviaria.

Nel corso del presidio (che ha portato all'identificazione 213 le persone identificate) è stato anche arrestato un uomo, cittadino algerino di 38 anni, per il reato di furto aggravato.

Si aggirava all’interno della stazione guardando insistentemente i bagagli e le borse dei viaggiatori. Compiuto un furto – un paio di occhiali, dallo zaino di un viaggiatore che non si era accorto di nulla – è stato inseguito e bloccato.

Denunciato anche un 22enne, trovato in possesso di due cellulari contraffatti, e un 36enne per truffa: aveva avvicinato tre extracomunitari (poi risultati essere clandestini) per aiutarli a comprare dei biglietti per Milano, ma ne aveva in realtà a loro insaputa acquistato solo le prenotazioni appropriandosi di 40 euro.