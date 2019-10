Lotta al gioco d'azzardo: raffica di multe

Un'operazione della polizia municipale ha portato al controllo di una serie di sale scommesse per combattere il gioco d'azzardo patologico in città. In totale i caschi bianchi hanno controllato 73 sale da gioco riscontrando diverse violazioni al regolamento comunale in materia. Sono stati 15 gli esercizi commerciali i cui proprietari sono stati multati per violazione dell'orario di esercizio.

In alcuni casi i giocatori erano all'interno delle attività nonostante fossero chiuse e con le saracinesche abbassate. Altre tre sale sono state multate per mancanza delle autorizzazioni necessario all'esercizio del gioco con relativo sequestro di tutti i corner e le macchinette per il gioco. I controlli sono stati estesi a varie aree della città.