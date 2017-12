Rione Penniniello, blitz della polizia nella piazza di spaccio di Torre Annunziata

Una maxi operazione di controllo del territorio è stata portata a termine dalla polizia di Torre Annunziata. I 50 agenti impegnati, del commissariato locale, del reparto prevenzione crimine Campania e delle unità cinofile della Questura di Napoli, sono intervenuti nel rione Penniniello passando al setaccio l'intero quartiere.

Sessanta le persone controllate, delle quali 45 avevano precedenti, con sei perquisizioni effettuate.

Nel corso del blitz è stato arrestato un 67enne: l'uomo era in possesso di un quantitativo di cocaina che sarebbe stata divisa in circa 200 dosi. Sequestrati anche tre bilancini di precisione e 700 euro in contanti. Infine, è stato denunciato a piede libero un uomo che aveva installato abusivamente un cancello in ferro a protezione della propria abitazione, nonché un impianto di videosorveglianza.