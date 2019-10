Carabinieri nel Rione Sanità: pattuglie e controlli a ogni incrocio

Posti di controllo, pattuglie a piedi per le strade del rione e perquisizioni in tutta la “Sanità” sono stati svolti dai carabinieri della compagnia Stella con i rinforzi del reggimento Campania.



Nelle ultime due settimane sono state identificate circa 240 persone -con l’occhio rivolto particolarmente a soggetti in atteggiamento sospetto di interesse operativo- e sono stati controllati un centinaio di auto, moto e scooter.



Elevate contravvenzioni per oltre 36mila euro soprattutto nei confronti di conducenti di mezzi non coperti da assicurazione o che non indossavano il casco. Sottoposti a sequestro o fermo 13 veicoli.



In totale sono state arrestate 3 persone e ne sono state denunciate 13. Riguardo il contrasto allo spaccio, i militari hanno arrestato 2 pusher e sorpreso 2 assuntori di cui uno minore sequestrando dosi di marijuana, cocaina, crack per uso personale. In ultimo ieri, in un locale abbandonato su via Santa Maria Antesaecula, i carabinieri hanno rinvenuto un caricatore per pistola semiautomatica e 47 munizioni di vario calibro riposti in una borsa nascosta all’interno di un vecchio materasso. Un 41enne del quartiere san lorenzo è stato denunciato per contrabbando di sigarette. I militari gli hanno sequestrato 4.740 pacchetti di sigarette di varie marche prive del sigillo dei monopoli di stato per un peso complessivo di 94 chili.