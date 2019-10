"Alto Impatto" al Vomero: identificate 194 persone

Nella serate di venerdì e sabato, gli agenti del Commissariato Vomero e del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare il fenomeno della movida violenta nella zona collinare.

I numerosi posti di controllo, effettuati in piazza Immacolata, piazza Vanvitelli, via Scarlatti, via Aniello Falcone e via Luca Giordano, hanno consentito di identificare 194 persone, di cui 32 con precedenti di polizia e di controllare 84 veicoli, 2 dei quali sono stati sequestrati amministrativamente poiché sprovvisti di copertura assicurativa.

Sono state inoltre elevate 5 contravvenzioni al Codice della Strada per veicoli sprovvisti di revisione e per una patente scaduta che è stata ritirata. Controllate anche 10 persone sottoposte a misure cautelari e di prevenzione.

Sono state denunciate 3 persone sorprese ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo in via Aniello Falcone e via De Bustis: uno dei quali già colpito da DACUR emesso dal Questore di Napoli. Altre 2 persone sono state denunciate per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere: uno trovato in possesso di un coltello con una lama di 8 cm ed un altro per una mazza da baseball. Inoltre, 2 minori sono stati denunciati per possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish-che è stata sequestrata- ed 8 minori sono stati riaffidati ai genitori.

Infine, in piazza Immacolata, un 18enne, intento a scambiare sostanza stupefacente con alcuni minori, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e gli sono stati sequestrati circa 3 grammi di hashish già confezionato e la somma di 70 euro.