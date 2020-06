Alto impatto al Rione Traiano: la Polizia rinviene armi e droga in un'area verde

Gli agenti del Commissariato San Paolo, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile antidroga ed antiesplosivo dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato nella giornata di martedì un servizio straordinario di controllo del territorio al Rione Traiano.

Durante l’attività i poliziotti hanno sequestrato in via Romolo e Remo, occultati nell'area verde di un complesso di palazzine, una pistola completa di 7 cartucce, una pistola mitragliatrice con 18 cartucce, tre buste contenenti 2 kg circa di marijuana, 93 cartucce di diverso calibro, due caricatori, un bilancino e diverso materiale per il confezionamento della droga.