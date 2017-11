Controlli ai Quartieri Spagnoli: due denunce

Una serie di controlli sono stati effettuati nella giornata di ieri dalla polizia ai Quartieri Spagnoli. Dopo gli ultimi fatti di sangue che hanno colpito diverse zone della città partenopea, le forze dell'ordine hanno aumentato i controlli dividendosi le zone. Agli agenti del commissariato “Montecalvario” è stato affidato il controllo del quartiere storico con una serie di servizi straordinari.

I poliziotti hanno fermato un 15enne della zona, figlio di un pregiudicato, trovandolo in possesso di un coltello a serramanico lungo 20 cm e lo hanno denunciato. Stessa sorte anche per un 47enne che è stato trovato con 39 cartucce calibro 9 Gfl. In totale sono state controllate 120 persone, di cui 74 sono risultate pregiudicate, nonché sono stati ispezionati 35 veicoli. Controllate anche le abitazioni di 31 pregiudicati.