Coronavirus, a San Giuseppe Vesuviano il sindaco si arrabbia: "Dovete stare a casa"

"Mi riferiscono ancora di cittadini rientrati dal nord e dalle zone più affette dal contagio e di loro familiari che circolano senza alcuna valida giustificazione per le strade. Ma allora non lo avete ancora capito che dovete restare a casa? Ho chiesto alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine di aumentare i controlli. Per i trasgressori ammenda, arresto e denuncia alla Procura della Repubblica". Così, su facebook, il sindaco di San Giuseppe Vesuviano Vincenzo Catapano.

Sono numerose le persone che, in queste ore, vengono sorprese in strada senza validi motivi (salute, necessità, lavoro) e denunciate dalle forze dell'ordine.