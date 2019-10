Task force della polizia ferroviaria: controllate migliaia di persone

Un totale di 4821 persone identificate, otto arrestati per i reati di rapina, furto e molestie, 10 denunciati in stato di libertà e 16 contravvenzioni elevate di cui tre al regolamento di Polizia Ferroviaria. Inoltre, in osservanza alle disposizioni in materia di sicurezza nelle città, sono stati emessi quattro ordini di allontanamento dagli scali ferroviari di Napoli e Salerno. Sono questi i dati dell’attività di controllo effettuata dagli agenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania nell’ultima settimana. 276 pattuglie sono state impiegate nelle principali stazioni della regione, mentre altre 85 hanno operato a bordo treno, scortando ben 171 convogli.

Dai riscontri identificativi effettuati presso l’archivio informatizzato delle Forze di Polizia, ben 879 persone sono risultate con precedenti penali e di Polizia; inoltre, con l’ausilio dei metal detector e dei cani poliziotto dell’ unità cinofila della Questura di Napoli, sono stati controllati circa 2500 bagagli. Nell’ambito delle operazioni di controllo del territorio ferroviario gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno rafforzato anche le attività finalizzate al contrasto degli illeciti amministrativi.