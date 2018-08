Controlli a pescherie e pizzerie: sequestri e sanzioni

I Carabinieri della Stazione Stella, i colleghi del NAS di Napoli e il personale dell’ASL Napoli 1, hanno effettuato un servizio per contrastare il commercio abusivo di generi alimentari e per verificare il rispetto delle norme a tutela di igiene e sanità.

Il titolare 39enne di una pescheria di via Bartolomeo Caracciolo esponeva su una bancarella la quantità complessiva di 18 kg di mitili senza le indicazioni di tracciabilità e in condizioni igieniche non adeguate. Il locale e il deposito sono stati sottoposti a sequestro. La merce sequestrata e avviata a distruzione. Irrogate sanzioni amministrative per 5.000 euro a una pizzeria di piazza Pagani e a una attività di commercio al dettaglio di via Fonseca, in entrambi i casi per mancanza dei minimi requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento CE, nonché a una farmacia di via S. Maria Antesaecula per omessa registrazione nel registro di carico e scarico di specialità medicinali stupefacenti.