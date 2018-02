San Valentino: raffica di controlli nei negozi

Controlli in 49 negozi della provincia di Napoli da parte della Guardia di finanza in occasione di San Valentino. Passati al setaccio i negozi di fiori, dolciumi e profumi, molto attivi nel giorno della “festa degli innamorati”. Il boom di irregolarità sono state riscontrate a Portici, Capri ed Ischia con l'87% di irregolarità fiscali.

Inoltre in 11 ristoranti tra Napoli e provincia sono stati scoperti 39 lavoratori in nero, soprattutto nei quartieri di Chiaia, Posillipo, Vomero e Fuorigrotta. Per sette di questi esercizi commerciali è stato chiesto il provvedimento di sospensione dell'attività.