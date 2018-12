Natale sicuro a tavola: raffica di controlli

Una serie di controlli sui prodotti che finiranno sulle tavole dei napoletani sono stati effettuati dai carabinieri forestali nelle ultime ore a Napoli e provincia. I militari hanno passato al setaccio una serie di attività commerciali. Controllate in totale 42 attività commerciali tra pescherie, macellerie, supermercati e ditte di produzioni di dolci.

L'attenzione degli uomini in divisa del gruppo di Napoli si è concentrata proprio sugli alimenti che solitamente vengono consumati durante le festività natalizie come prodotti ittici surgelati, panettoni artigianali, castagne, frutta secca e dolci. In totale sono stati effettuati nove sequestri di prodotti, una denuncia per frode in commercio e sono state elevate 17 multe per un totale di 15mila euro.