Controlli nel cuore di Napoli, multati cinque parcheggiatori nella stessa zona

L’attività del neo-costituito Gruppo Intervento Territoriale alle dirette dipendenze del Comando Generale della Polizia locale si è concentrata in queste ore in Via dei Fiorentini, Via Guantai Nuovi, Via Cervantes e Piazza Matteotti per contrastare il fenomeno della sosta indiscriminata che stava limitando anche la fruibilità degli spazi riservati ai pedoni oltre a gravare sulla circolazione veicolare.

Sono state elevate centinaia di multe sanzionando anche cinque parcheggiatori abusivi con deferimento all’Autorità Giudiziaria.Il G.I.T., impegnato prevalentemente nei servizi di viabilità e polizia stradale, con l’impiego di personale motorizzato e automontato, attraverso l’utilizzo di attrezzature specifiche per i controlli alcol-test e della velocità, sta assicurando postazioni di controllo dei veicoli su tutto il territorio cittadino.

Negli ultimi sei mesi il Reparto ha infatti effettuato 11.365 controlli ai veicoli in circolazione, elevando 8.508 verbali di cui 2.584 contestati al momento, sottoponendo a sequestro e fermo amministrativo 1.030 veicoli e ritirando 235 patenti di guida.