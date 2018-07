Latte di dubbia provenienza e rifiuti smaltiti irregolarmente: la scoperta nel noto caseificio

I carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Napoli hanno controllato un caseificio di Giugliano scoprendo diverse irregolarità.

L'ispezione è avvenuta nel corso di servizi per la verifica della filiera agroalimentare.

Nel corso dei controlli, è stata riscontrata la mancanza di tracciabilità della materia prima utilizzata, il latte, nonché degli esercenti riforniti dal caseificio. Assenti, dunque, sia la tracciabilità che la rintracciabilità.

È stato inoltre accertato che il registro di carico e scarico di rifiuti speciali non pericolosi (siero, acque reflue provenienti dal lavaggio dei macchinari e altri) era incompleto. In totale sono state elevate multe per la cifra di 11mila euro.

Non è stato reso noto il nome del caseificio multato.